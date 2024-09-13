"У одних есть возможности, у других – нет. Санкции наложены на армейский клуб, правильно? Вот вам и ответ. Но Гуарирапа после ухода Заболотного и Чалова – усиление для ЦСКА", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Вчера, 12-го сентября, московский ЦСКА объявил о переходе нападающего Сауля Гуарирапы на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа. В текущем сезоне форвард провел за "Сочи" в Первой лиге 8 матчей и отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
После 7-ми сыгранных туров московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от петербургского "Зенита" на четыре очка. В следующем туре команда Марко Николича примет на своем поле петербуржцев, встреча состоится завтра, 14-го сентября, в 16:30 по московскому времени.
Радимов: Гуарирапа после ухода Заболотного и Чалова – усиление для ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА