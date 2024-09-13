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Пономарев: Дзюба и Соболев забьют на двоих мячей пять за сезон

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об Александре Соболеве и Артеме Дзюбе.
Фото: "СЭ"
"Дзюба и Соболев — два сапога — пара. Не вижу у них больших перспектив в новых клубах. Забьют на двоих мячей пять за сезон. У Соболева очень серьезная конкуренция в "Зените", а Дзюба просто уже доигрывает", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Вчера, 12-го сентября, тольяттинский "Акрон" объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артемом Дзюбой. В прошлом сезоне форвард отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами.

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" этим летом за 10 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 нападающий записал на свой счет 10 забитых голов и 9 голевых передач в 34-х встречах во всех турнирах.

Владимир Пономарев Зенит Александр Соболев Акрон Артем Дзюба
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