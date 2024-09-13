"Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Сауля. Работа спортивного блока была заточена под усиление конкуренции на позиции центрального нападающего, о которой просил тренерский штаб. Учитывая наши ограниченные финансовые возможности, нам удалось на очень выгодных условиях подписать контракт с футболистом, адаптированным к лиге и успевшим весной очень здорово проявить себя", - цитирует Бабаева "Матч ТВ".
Сауль Гуарирапа перешел в "Сочи" из "Каракаса" зимой этого года на правах аренды, южане выкупили игрока летом за 900 тысяч евро. Форвард провел за команду Роберта Морено во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.
Вчера, 12-го сентября, московский ЦСКА объявил о переходе Гуарирапы на правах аренды до конца сезона-2024/2025 с последующим правом выкупа. Нападающий может дебютировать за "армейцев" в матче 8-го тура чемпионата России с петербургским "Зенитом", который состоится завтра, 14-го сентября, в 16:30 по московскому времени.
Гендир ЦСКА Бабаев высказался о подписании Сауля Гуарирапы
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе нападающего Сауля Гуарирапы.
Фото: ФК "Сочи"