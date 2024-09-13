Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рубин
20:15
Крылья СоветовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
21:30
ХайденхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
21:45
ЛилльНе начат

Чанов: ЦСКА неправильно поступил, отстранив Илью Помазуна от тренировок с командой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал решение руководства "армейцев" отстранить от тренировок голкипера Илью Помазуна.
Фото: ФК "Урал"
"Я считаю, что ЦСКА неправильно поступил, отстранив Илью Помазуна от тренировок с командой. Надо посмотреть, когда это интервью вышло и в какой команде был Помазун. В профессиональном спорте никогда не говори "никогда". Когда кто-то говорит, что не будет играть в такой команде, то всё равно всё меняется", - сказал Чанов.

Агент футболиста рассказал СМИ, что руководство армейского клуба решило отстранить Илью Помазуна от тренировок с основной командой. Как передал сам футболист, боссам ЦСКА не понравилось его слова на интервью с Нобелем Арустамяном о возможном переходе в московский "Спартак".

Илья Помазун является воспитанником академии ЦСКА, сейчас голкиперу 28 лет, последние несколько сезонов подряд Илья на правах аренды защищал ворота екатеринбургского "Урала". Всего за шмелей вратарь провел 117 матчей во всех турнирах и пропустил 155 мячей. Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2028 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат"

Илья Помазун ЦСКА Вячеслав Чанов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится