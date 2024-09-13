"Я считаю, что ЦСКА неправильно поступил, отстранив Илью Помазуна от тренировок с командой. Надо посмотреть, когда это интервью вышло и в какой команде был Помазун. В профессиональном спорте никогда не говори "никогда". Когда кто-то говорит, что не будет играть в такой команде, то всё равно всё меняется", - сказал Чанов.
Агент футболиста рассказал СМИ, что руководство армейского клуба решило отстранить Илью Помазуна от тренировок с основной командой. Как передал сам футболист, боссам ЦСКА не понравилось его слова на интервью с Нобелем Арустамяном о возможном переходе в московский "Спартак".
Илья Помазун является воспитанником академии ЦСКА, сейчас голкиперу 28 лет, последние несколько сезонов подряд Илья на правах аренды защищал ворота екатеринбургского "Урала". Всего за шмелей вратарь провел 117 матчей во всех турнирах и пропустил 155 мячей. Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2028 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Чанов: ЦСКА неправильно поступил, отстранив Илью Помазуна от тренировок с командой
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал решение руководства "армейцев" отстранить от тренировок голкипера Илью Помазуна.
Фото: ФК "Урал"