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Антон Миранчук: у тренера сборной России Карпина нет причин не смотреть на меня в Швейцарии

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Российский полузащитник Антон Миранчук, перешедший в швейцарский "Сьон", высказался по поводу его шансов попасть в состав сборной России.
Фото: соцсети Антона Миранчука
"Сборная России? У тренера Валерия Карпина нет причин не смотреть на меня. Я думаю, он найдёт возможность следить за матчами чемпионата Швейцарии", - сказал Миранчук.

В начале сентября Антон в качестве свободного агента подписал контракт со швейцарским клубом "Сьон". По информации СМИ, трудовое соглашение рассчитано на два года, а зарплата 29-летнего российского полузащитника будет составлять 1,2 миллиона евро в год.

До этого Миранчук всё лето не мог найти клуб для продолжения карьеры после того, как ушел из московского "Локомотива", где он стал профессиональным футболистом. Руководство "железнодорожников" и игрок не смогли прийти к соглашению по условиям нового контракта.

Источник: Blick


Антон Миранчук Валерий Карпин
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