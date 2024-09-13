"Сборная России? У тренера Валерия Карпина нет причин не смотреть на меня. Я думаю, он найдёт возможность следить за матчами чемпионата Швейцарии", - сказал Миранчук.
В начале сентября Антон в качестве свободного агента подписал контракт со швейцарским клубом "Сьон". По информации СМИ, трудовое соглашение рассчитано на два года, а зарплата 29-летнего российского полузащитника будет составлять 1,2 миллиона евро в год.
До этого Миранчук всё лето не мог найти клуб для продолжения карьеры после того, как ушел из московского "Локомотива", где он стал профессиональным футболистом. Руководство "железнодорожников" и игрок не смогли прийти к соглашению по условиям нового контракта.
Источник: Blick
Антон Миранчук: у тренера сборной России Карпина нет причин не смотреть на меня в Швейцарии
Российский полузащитник Антон Миранчук, перешедший в швейцарский "Сьон", высказался по поводу его шансов попасть в состав сборной России.
Фото: соцсети Антона Миранчука