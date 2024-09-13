"Дзюба уже давно не футболист - вы же видели, как он играет, еле носится по полю. Его нужно было выгнать из российского футбола еще два года назад. Неудивительно, что он команду так долго найти не мог. Лентяй, как и большинство российских футболистов. 36 лет - это не такой уж и большой возраст, вы посмотрите, сколько великие хоккеисты играют, тот же Овечкин. Там разве нагрузки меньше? В три раза больше", - заявил Александр Тихонов.
Артему Дзюбе исполнилось 36 лет этим августом, последние полтора сезона футболист провел за московский "Локомотив", провел 39 матчей, в которых отметился 19 забитыми мячами. Руководство "железнодорожников" и игрок не смогли договориться о новом контракте, всё лето Артём прождал на рынке свободных агентов.
В одноим из своих комментарием прессе форвард заявлял, что проводит индивидуальные тренировки. В сентябре стало известно, что нападающий подписал контракт с тольяттинским "Акроном" до конца текущем сезона. Клуб - дебютанта Российской Премьер-Лиги - после семи туров идет на 14-м месте, набрав 5 очков.
Источник: "РБ Спорт"
"Лентяй, как и большинство российских футболистов". Биатлонист прошёлся по 36-летнему Дзюбе
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обрушился с критикой на 36-летнего нападающего Артема Дзюбу, который недавно перешел в "Акрон".
Фото: ФК "Акрон"