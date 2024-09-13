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Пономарев: если Соболев сыграет с ЦСКА – это будет сказка. Не думаю, что Семак его поставит

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы нападающего Александра Соболева сыграть за "Зенит" в матче 8-го тура РПЛ против "армейцев".
Фото: ФК "Зенит"
"Если будет играть Соболев – это вообще сказка. Он разбалансирует команду. У питерцев другая манера игры. Не думаю, что Семак его поставит, только если будут проигрывать, может выпустить в конце второго тайма", - сказал Пономарев.

В эту субботу, 14 сентября, петербургский "Зенит" отправится в гости к московскому ЦСКА, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. После семи туров сине-бело-голубые занимают первое место в таблице РПЛ, набрав 17 очков. "Армейцы" с 13-ю очками расположились на пятой позиции.

Напомним, 27-летний Александр Соболев перешел в "Зенит" из "Спартака" в конце августа. По информации СМИ, этот трансфер петербуржцам обошелся в 10 миллионов евро. Форвард уже сыграл за новый клуб в товарищеском матче против казахстанского "Кайрата".

Источник: "Евро-футбол"

Александр Соболев Зенит ЦСКА Владимир Пономарев
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