Сообщается, что 29-летний футболист хотел перейти в московский клуб. Предварительная договорённость между сторонами состояла в том, чтобы турецкий клуб продлил соглашение с футболистом (действующий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года), а затем отдал его в аренду красно-синим с предоставлением им опции выкупа за 2 млн евро (рыночная стоимость, согласно интернет-порталу Transfermarkt, составляет 6,5 млн евро).
Однако за считанные часы до закрытия трансферного окна представители "Трабзонспора" потребовали от ЦСКА немедленной покупки игрока сборной Северной Македонии. "Армейцы" ответили на это требование отказом.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: "Трабзонспор" сорвал переход хавбека Барди в ЦСКА
По информации СМИ, в последний день трансферного окна состав московского ЦСКА мог пополнить македонский полузащитник "Трабзонспора" Энис Барди, но из-за позиции турецкого клуба сделка сорвалась.
Фото: ФК "Трабзонспор"