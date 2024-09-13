"В матчах с более сильными соперниками ЦСКА теряется, не может навязать равную борьбу. И вот эти проигрыши ЦСКА настораживают. Да, с легкими противниками "армейцы" выступают уверенно. Но тут им предстоит сыграть с "Зенитом". Надо подходить к подобной игре в боевом настрое. Не уверен, что подопечные Николича это сделают", - приводит слова Мостового ВсеПроСпорт.ру.
Московский ЦСКА 14 сентября на своём поле (на стадионе "ВЭБ Арена") в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём примет петербургский "Зенит". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
После 7 туров "Зенит", набрав 17 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА, в свою очередь, набрали 13 очков и расположились на пятой строчке.
Мостовой - о матче ЦСКА - "Зенит": "армейцы" теряются в матчах с более сильными соперниками
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой поделился своим мнением о московском ЦСКА перед матчем 8-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: ПФК ЦСКА