"Как минимум мы должны были не проигрывать сегодня. Я уже сказал ребятам в раздевалке, что я одну вещь не люблю в футболе - проигрывать. Я сказал, что нужно поднять голову. Следующая игра через три дня с "Краснодаром". Спасибо болельщикам, которые поддерживали весь матч. Перед нами уже новая игра", - заявил Николич.
Московский ЦСКА принимал на своем поле "Зенит" в игре 8-го тура чемпионата России. Минимальную победу в матче праздновали футболисты из Санкт-Петербурга. Единственный мяч в игре на 43-й минуте забил аргентинский форвард Лусиано Гонду. Первый официальный матч за "Зенит" сыграл приобретенный у "Спартака" нападающий Александр Соболев, а за ЦСКА дебютировал арендованный у "Сочи" Сауль Гуарирапа.
В следующем матче ЦСКА примет на своем поле "Краснодар". Игра пройдет во вторник, 17-го сентября в рамках группы C Пути РПЛ Кубка России. "Зенит" в тот же день встретится в матче группы D с казанским "Рубином".
Источник: "Матч ТВ"
Тренер ЦСКА Николич - о поражении от "Зенита": как минимум мы должны были не проигрывать сегодня. Нужно поднять голову
Наставник ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение своей команды от "Зенита" в рамках 8-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"