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Наставник "Зенита" Семак: мы давно не побеждали ЦСКА и рады победе. Особых моментов у них не было

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (1:0) в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Последние матчи с ЦСКА приучили к минимуму голевых моментов. Мы давно не побеждали ЦСКА в основное время и рады победе. В первом тайме больше контролировали мяч, ЦСКА был свежее и конкретнее. Особых моментов у них не было. Во втором тайме мы использовали контратаки, но не забили свои моменты. ЦСКА провел хорошую игру. С точки зрения моментов, зрителям было скучновато", - заявил Семак.

Санкт-петербургский "Зенит" одержал минимальную победу над ЦСКА в выездном матче в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги. Победный гол на 43-й минуте матча записал на свой счет аргентинский новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Все три форварда "Зенита" (Лусиано, Соболев и Кассьерра) появились на поле с первых минут.

Победа позволила "Зениту" довести количество набранных в сезоне очков до 20-ти. Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу после 8-ми туров, опережая "Локомотив" на 2 очка.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Семак Зенит ЦСКА
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