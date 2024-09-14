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Вендел - о Соболеве: Саша - хороший парень. Любой переход в "Зенит" встречается с распростертыми объятиями

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Полузащитник "Зенита" Вендел прокомментировал переход в команду экс-форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"
"Саша - хороший парень. Команда тепло его приняла. Любой переход в "Зенит" встречается с распростёртыми объятиями. Это хороший футболист. Уверен, он принесёт много пользы и, надеюсь, много радости болельщикам", - цитирует Вендела "Чемпионат".

Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. В матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) Соболев дебютировал в официальных матчах за "Зенит", выйдя на поле в стартовом составе.

Маркус Вендел Александр Соболев Зенит Спартак
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