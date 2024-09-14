"Саша - хороший парень. Команда тепло его приняла. Любой переход в "Зенит" встречается с распростёртыми объятиями. Это хороший футболист. Уверен, он принесёт много пользы и, надеюсь, много радости болельщикам", - цитирует Вендела "Чемпионат".
Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 10 миллионов евро. В матче 8-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) Соболев дебютировал в официальных матчах за "Зенит", выйдя на поле в стартовом составе.
Вендел - о Соболеве: Саша - хороший парень. Любой переход в "Зенит" встречается с распростертыми объятиями
Полузащитник "Зенита" Вендел прокомментировал переход в команду экс-форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"