"Обидно, что очередные ничейные игры закачиваются поражениями - "Локомотив" [0:1], "Краснодар" [1:2]. ЦСКА при Марко Николиче? Стараются, но не хватает мастерства", - приводит слова Иванова ТАСС.
Московский ЦСКА 14 сентября в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл петербургскому "Зениту" со счётом 1:0. В связи с этим в активе "армейского" клуба осталось 13 очков, что на данный момент позволяет красно-синим занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В девятом туре ЦСКА 21 сентября на выезде сыграет с казанским "Рубином".
Бывший министр обороны России указал, чего не хватает футболистам ЦСКА
Бывший министр обороны РФ и постоянный член Совета Безопасности РФ Сергей Иванов указал, чего в текущем сезоне не хватает футболистам ЦСКА для получения положительных результатов.
Фото: ПФК ЦСКА