Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
2 - 4 2 4
ЛокомотивЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
ЕнисейЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
0 - 3 0 3
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Фулхэм
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
ИпсвичЗавершен
Ливерпуль
0 - 1 0 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
2 - 2 2 2
ЛестерЗавершен
Манчестер Сити
2 - 1 2 1
БрентфордЗавершен
Астон Вилла
3 - 2 3 2
ЭвертонЗавершен
Борнмут
0 - 1 0 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен
Эспаньол
3 - 2 3 2
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
ХетафеЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 2 0 2
Реал МадридЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
2 - 2 2 2
БолоньяЗавершен
Эмполи
0 - 0 0 0
ЮвентусЗавершен
Милан
4 - 0 4 0
ВенецияЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
2 - 1 2 1
БохумЗавершен
Хоффенхайм
1 - 4 1 4
БайерЗавершен
Боруссия М
1 - 3 1 3
ШтутгартЗавершен
Вольфсбург
1 - 2 1 2
АйнтрахтЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Хольштайн
1 - 6 1 6
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
2 - 0 2 0
НиццаЗавершен
Осер
0 - 3 0 3
МонакоЗавершен
ПСЖ
3 - 1 3 1
БрестЗавершен

Бывший министр обороны России указал, чего не хватает футболистам ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший министр обороны РФ и постоянный член Совета Безопасности РФ Сергей Иванов указал, чего в текущем сезоне не хватает футболистам ЦСКА для получения положительных результатов.
Фото: ПФК ЦСКА
"Обидно, что очередные ничейные игры закачиваются поражениями - "Локомотив" [0:1], "Краснодар" [1:2]. ЦСКА при Марко Николиче? Стараются, но не хватает мастерства", - приводит слова Иванова ТАСС.

Московский ЦСКА 14 сентября в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги на своём поле проиграл петербургскому "Зениту" со счётом 1:0. В связи с этим в активе "армейского" клуба осталось 13 очков, что на данный момент позволяет красно-синим занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В девятом туре ЦСКА 21 сентября на выезде сыграет с казанским "Рубином".

ЦСКА Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится