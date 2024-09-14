"Наблюдал за игрой, вопросов к судейству не было. Не показали желтую Алипу? Это эмоции. Если мы будем давать желтые за эмоции, то будем играть 7 на 7. По мне, судья нормально отработал. В концовке выросло напряжение, арбитр начал плавать. Но 80 минут отработал великолепно", - приводит слова Фоменко "СЭ".
ЦСКА (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург) встретились друг с другом 14 сентября на домашнем стадионе "армейцев" "ВЭБ Арена" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0. В результате у "Зенита" после восьми туров стало 20 очков, которые позволяют ему возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. У ЦСКА осталось 13 очков.
Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.
Фоменко - о работе арбитра на матче ЦСКА и "Зенита": 80 минут отработал великолепно, а в концовке начал плавать
Футбольный тренер Олег Фоменко поделился своим мнением о работе судейской бригады на матче 8-го тура РПЛ между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом".
Фото: Владимир Астапкович / "РИА Новости"