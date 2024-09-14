Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
14:15
АхматНе начат
Акрон
16:30
ХимкиНе начат
Динамо Мх
19:00
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
12:00
РодинаНе начат
СКА-Хабаровск
15:00
НефтехимикНе начат
Тюмень
15:00
СоколНе начат
Чайка
18:00
ШинникНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тоттенхэм
16:00
АрсеналНе начат
Вулверхэмптон
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ВальядолидНе начат
Жирона
17:15
БарселонаНе начат
Лас-Пальмас
19:30
АтлетикНе начат
Атлетико
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
13:30
РомаНе начат
Торино
16:00
ЛеччеНе начат
Аталанта
16:00
ФиорентинаНе начат
Кальяри
19:00
НаполиНе начат
Монца
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Майнц
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
16:00
МонпельеНе начат
Страсбург
18:00
АнжеНе начат
Тулуза
18:00
ГаврНе начат
Нант
18:00
РеймсНе начат
Ланс
21:45
ЛионНе начат

Фоменко - о работе арбитра на матче ЦСКА и "Зенита": 80 минут отработал великолепно, а в концовке начал плавать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный тренер Олег Фоменко поделился своим мнением о работе судейской бригады на матче 8-го тура РПЛ между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом".
Фото: Владимир Астапкович / "РИА Новости"
"Наблюдал за игрой, вопросов к судейству не было. Не показали желтую Алипу? Это эмоции. Если мы будем давать желтые за эмоции, то будем играть 7 на 7. По мне, судья нормально отработал. В концовке выросло напряжение, арбитр начал плавать. Но 80 минут отработал великолепно", - приводит слова Фоменко "СЭ".

ЦСКА (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург) встретились друг с другом 14 сентября на домашнем стадионе "армейцев" "ВЭБ Арена" в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0. В результате у "Зенита" после восьми туров стало 20 очков, которые позволяют ему возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. У ЦСКА осталось 13 очков.

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Сухим.

ЦСКА Зенит Олег Фоменко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится