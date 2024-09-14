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Булыкин: Батраков в "Зените" так бы не заиграл

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Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о полузащитнике московского "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если бы Алексей сейчас был в "Зените", то так бы не заиграл. А вот в "Локомотиве" другая стратегия развития — команда уже всем показала, что может выигрывать, делая ставку именно на молодых российских футболистов", - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".

Алексей Батраков в матче 8-го тура чемпионата России с "Оренбургом" оформил дубль. В результате 19-летний полузащитник побил рекорд Динияра Билялетдинова и стал самым молодым автором дубля в составе красно-зелёных. Кроме того, Батраков за 8 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги забил 5 голов, отдал 5 голевых передач и, тем самым, стал лидером чемпионата по системе "гол+пас" (у Алексея - 10 очков, у ближайших преследователей - Максима Глушенкова и Вендела - по 8 очков).

Дмитрий Булыкин Локомотив Зенит Алексей Батраков
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