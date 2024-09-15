"Зимой этого года ЦСКА действительно интересовался мной, клуб хотел меня подписать. Но тогда возникли некоторые трудности, из-за которых данный трансфер не состоялся. После этого получилось договориться с "Сочи", где провел хорошие полгода", - цитирует Гуарирапу "СЭ".
Нападающий Сауль Гуарирапа перешел в "Сочи" из "Каракаса" зимой на правах аренды, в летнее трансферное окно южане выкупили форварда за 900 тысяч евро. Форвард провел за "Сочи" во всех турнирах 20 матчей и отметился 10-ю забитыми мячами и 4-мя результативными передачами.
В сентябре Гуарирапа присоединился к московскому ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2024/2025 с последующим правом выкупа. Вчера, 14-го сентября, в матче с петербургским "Зенитом" (0:1) Сауль вышел на поле во втором тайме и не отметился результативными действиями.
Гуарирапа рассказал, что мог перейти в ЦСКА еще зимой
Нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал, что мог перейти в московский клуб еще зимой.
Фото: ПФК ЦСКА