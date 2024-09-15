"Зенит" сделал еще один шаг к своему чемпионству. Соболев не до конца себя проявил, он перегорел в матче с ЦСКА. Думаю, он восстановится и будет выступать на должном уровне. Соболев нормально дебютировал за "Зенит". Александр еще принесет петербуржцам пользу, потому что он российский футболист. Иностранцы все равно убегут через два года", - цитирует Заварзина "РБ Спорт".
Вчера, 14-го сентября, петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Единственный забитый мяч на свой счет записал Лусиано Гонду. Новичок петербуржцев Александр Соболев дебютировал за команда Сергея Семака, выйдя на поле с первых минут, однако результативными действиями отметиться не смог.
Напомним, что сине-бело-голубые приобрели Александра Соболева у московского "Спартака" этим летом за 10 миллионов евро. Ранее форвард был отстранен от тренировок с основной командой. После 8-ми сыгранных туров петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 20-ю набранными очками.
Заварзин: Cоболев еще принесет "Зениту" пользу, потому что он российский футболист. Иностранцы убегут через два года
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"