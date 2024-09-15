"Я никогда не видел снега. Немного обеспокоен тем, что когда я его увижу, будет очень холодно. Но, в принципе, я уже полностью адаптируюсь в клубе и буду готов к этому", - цитирует Гомеса "ТАСС".
Нападающий Артур Гомес перешел в московское "Динамо" из бразильского "Крузейро" этим летом за 5 миллионов евро. Бразилец попал в стартовый состав бело-голубых на матч 8-го тура с грозненским "Ахматом".
После 7-ми сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков. Грозненцы занимают 15-е место с 5-ю очками.
Новичок "Динамо" Гомес: я никогда не видел снега
Новичок "Динамо" Артур Гомес признался, что никогда не видел снега.
Фото: ФК "Динамо"