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Ещенко: сам факт того, что "Динамо" Махачкала уже обыграло "Спартак", говорит о многом

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Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о махачкалинском "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"Видно, что костяк "Динамо" остался. В прошлом сезоне они выступали достойно, а в этом усилились качественными футболистами. Конечно, уровень не совсем высокий, но сам факт того, что команда уже обыграла "Спартак", говорит о многом", - цитирует Ещенко Metaratings.

Сегодня, 15-го сентября, московский "Спартак" сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" в 8-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков.

Махачкалинский клуб занимает 10-е место с 8-ю набранными очками. Напомним, что красно-белые уступили махачкалинцам на своем поле в матче 3-го тура группового этапа Кубка России со счетом 0:1.

Андрей Ещенко Динамо Мх
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