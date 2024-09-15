"Видно, что костяк "Динамо" остался. В прошлом сезоне они выступали достойно, а в этом усилились качественными футболистами. Конечно, уровень не совсем высокий, но сам факт того, что команда уже обыграла "Спартак", говорит о многом", - цитирует Ещенко Metaratings.
Сегодня, 15-го сентября, московский "Спартак" сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" в 8-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков.
Махачкалинский клуб занимает 10-е место с 8-ю набранными очками. Напомним, что красно-белые уступили махачкалинцам на своем поле в матче 3-го тура группового этапа Кубка России со счетом 0:1.
Ещенко: сам факт того, что "Динамо" Махачкала уже обыграло "Спартак", говорит о многом
Фото: ФК "Спартак"