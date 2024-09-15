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Представитель Гонду: Лусиано мог перейти в ЦСКА и "Краснодар"

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Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы нападающего "Зенита" Лусиано Гонду, заявил, что его клиент мог оказаться в другом российском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Со стороны ЦСКА и "Краснодара" летом был интерес к Гонду, но ничего официального", - цитирует агента Sport24.

Нападающий Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс" этим летом за 12 миллионов евро, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 10 миллионов евро. Аргентинец провел за команду Сергея Семака два матча и отметился тремя забитыми мячами.

Зенит Лусиано Гонду
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