"Со стороны ЦСКА и "Краснодара" летом был интерес к Гонду, но ничего официального", - цитирует агента Sport24.
Нападающий Лусиано Гонду перешел в петербургский "Зенит" из "Аргентинос Хуниорс" этим летом за 12 миллионов евро, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 10 миллионов евро. Аргентинец провел за команду Сергея Семака два матча и отметился тремя забитыми мячами.
Представитель Гонду: Лусиано мог перейти в ЦСКА и "Краснодар"
Футбольный агент Густаво Гони, представляющий интересы нападающего "Зенита" Лусиано Гонду, заявил, что его клиент мог оказаться в другом российском клубе.
Фото: ФК "Зенит"