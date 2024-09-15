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Агент: у Чернова был вариант с арендной в один из российских клубов, но для него важно семейное благополучие

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Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника "Ростова" Евгения Чернова, высказался о малом количестве игрового времени своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"Сейчас был вариант с арендой в один из российских клубов. Но Евгений очень хорошо себя чувствует в "Ростове", он счастлив. Футболист уже немолодой, для него очень важно личное и семейное благополучие, спокойствие. Так что он рассмотрел этот вариант, поблагодарил, но остался в "Ростове", - цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне Евгений Чернов провел за "Ростов" во всех турнирах четыре матча и не отметился результативными действиями, защитник выступает за южан с лета 2023 года. Ранее защитник был игроком дзержинского "Химика", "Краснодара", "Тосно", "Оренбурга", "Енисея" и петербургского "Зенита".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт Чернова с южанами рассчитан до лета 2026 года. После 8-ми сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 набранных очков.

Ростов Евгений Чернов
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