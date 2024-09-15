"Что думаю об игре Соболева? Для него это также была хорошая игра. К сожалению, он не забил, но тоже помог команде, и мы смогли победить. Могу ли назвать его хорошим парнем? Да, конечно", - цитирует Педро "Советский Спорт".
Вчера, 14-го сентября, петербургский "Зенит" одержал победу над московским ЦСКА в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился Лусиано Гонду.
Напомним, что Александр Соболев перешел в петербургский клуб из московского "Спартака" этим летом за 10 миллионов евро. Во вчерашнем матче нападающий вышел на поле с первых минут, дебютировав за сине-бело-голубых в официальном матче, но результативными действиями отметиться не смог.
Педро: могу назвать Соболева хорошим парнем
Нападающий "Зенита" Педро высказался об Александре Соболеве.
Фото: РПЛ