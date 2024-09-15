"Наверное, тут больше сыграло везение. "Ахмат" во втором тайме сыграл здорово и я не был бы удивлен, если бы они победили или минимум сыграли вничью, вытащили игру. Но везет сильнейшим", - заявил Орещук.
Московское "Динамо" одержало победу над "Ахматом" в матче 8-го тура чемпионата России. "Ахмату" удалось сравнять счет, уступая к началу второго тайма 0:2. В компенсированное время, однако, бело-голубые отправили в ворота грозненцев два мяча и вырвали победу в матче.
"Динамо" с 16-ю очками в 8-ми матчах занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "Ахмата" осталось 5 очков. Клуб из столицы Чечни располагается в зоне прямого вылета.
Источник: "Матч ТВ"
Орещук: "Ахмат" во втором тайме сыграл здорово. Не удивился бы их победе над "Динамо"
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал победу бело-голубых над "Ахматом" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"