"У нас было 14 дней. У нас несколько раз Тюкавин, Гладышев, Артур бьют по воротам после тренировки. Но сегодня на поле все бьют как я, как бабушка. Для меня вопрос. Карраскаль не забил, хорошо, что Тюкавин забил. Что я могу сделать? Будем тренироваться, я буду верить, что из пяти ударов они забьют три мяча. Гладышев может бить по углам, а не бить вратарю в руки", - заявил Личка.
Московское "Динамо" переиграло "Ахмат" в матче 8-го тура чемпионата России. Грозненцы отыграли отставание в два мяча на 64-й минуте. Однако, голы полузащитников Дениса Макарова и Луки Гагнидзе в компенсированное время принесли бело-голубым победу. После 8-ми сыгранных матчей подопечные Марцела Лички занимают 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. У команды 16 набранных очков.
"Ахмат", в свою очередь, остается на 15-м месте в зоне вылета. В активе клуба из столицы Чечни 5 заработанных очков.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Динамо" Личка: все бьют по воротам как я, как бабушка. Гладышев может бить по углам, а не в руки вратарю
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка раскритиковал своих игроков за плохую реализацию после матча 8-го тура с "Ахматом" (4:2).
Фото: официальный сайт "Динамо"