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Таранов: Соболеву в "Зените" предстоит долгая адаптация. Ему нужно привыкнуть к постоянной критике

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Экс-футболист "Крыльев Советов" Иван Таранов высказался о дебюте нападающего Александра Соболева за "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Ему предстоит долгая адаптация, в большей степени даже не в футбольном, а в психологическом плане. Если сможет привыкнуть к постоянной критике со стороны не только соперников, но и собственных болельщиков и проявить свои лучшие качества, тогда история с переходом постепенно утихнет", - заявил Таранов.

Форвард сборной России Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма перехода, по оценке СМИ, составила 10 миллионов евро. Летом Соболев был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых и на старте сезона принял участие лишь в одном матче - в 1-м туре РПЛ против "Оренбурга" (0:2).

За "Зенит" Соболев дебютировал в матче 8-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0). Нападающий появился на поле с первых минут и был заменен на 61-й минуте матча.

Источник: Metaratings

Александр Соболев Зенит Иван Таранов
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