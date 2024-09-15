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Семшов: в "Химках" может быть чистка состава. Тяжело выстроить тренировочный процесс, когда у тебя столько игроков

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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мыслями о переизбытке игроков в заявке "Химок" на сезон РПЛ.
Фото: официальный сайт "Химок"
"Тяжело выстроить тренировочный процесс, когда у тебя столько футболистов - на одну позицию по три или четыре игрока. Для любого тренера оптимально, когда у тебя 11 футболистов и есть семь игроков, которые могут заменить того или иного футболиста. "Химки" приглядятся к этому, и может быть какая-то чистка состава", - заявил Семшов.

В заявке новичка РПЛ "Химок" на сезон числятся 46 футболистов. В летнее трансферное окно состав команды пополнил 21 футболист (без учета вернувшихся из аренд). В последние дни периода трансферов к "Химкам" на правах свободного агента присоединился экс-капитан московского "Спартака" Георгий Джикия.

В матче 8-го тура РПЛ "Химки" разгромно уступили другому новичку РПЛ "Акрону". После 8-ми стартовых туров в активе подмосковного клуба 6 набранных очков. Команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице.

Источник: "Чемпионат"

Игорь Семшов Химки
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