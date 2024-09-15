"Мы сегодня были лучше "Спартака" в борьбе. В концовке нас сильно поджали? Это футбол. Красная карточка? У меня никогда нет вопросов к судейству. Разве красная не справедливая? Я полностью согласен с этим решением судьи", - цитирует Пальцева "СЭ".
Московский "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" Махачкала в матче 8-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила на "Анжи-Арене" и закончилась со счетом 1:1. Напомним, хозяева поля остались в меньшинстве на 90-й минуте, но сумели выстоять и набрать одно очко.
По итогам тура махачкалинцы набрали 9 баллов и находятся на данный момент на девятом месте в турнирной таблице. Красно-белые с 15 набранными очками располагаются на пятой строчке.
Игрок махачкалинского "Динамо" Пальцев: мы были лучше "Спартака" в борьбе
Защитник "Динамо" Махачкала Валентин Пальцев прокомментировал ничью в матче 8-го тура РПЛ против "Спартака" (1:1).
Фото: Sport24