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Игрок махачкалинского "Динамо" Пальцев: мы были лучше "Спартака" в борьбе

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Защитник "Динамо" Махачкала Валентин Пальцев прокомментировал ничью в матче 8-го тура РПЛ против "Спартака" (1:1).
Фото: Sport24
"Мы сегодня были лучше "Спартака" в борьбе. В концовке нас сильно поджали? Это футбол. Красная карточка? У меня никогда нет вопросов к судейству. Разве красная не справедливая? Я полностью согласен с этим решением судьи", - цитирует Пальцева "СЭ".

Московский "Спартак" сыграл вничью с "Динамо" Махачкала в матче 8-го тура российской Премьер-лиги. Игра проходила на "Анжи-Арене" и закончилась со счетом 1:1. Напомним, хозяева поля остались в меньшинстве на 90-й минуте, но сумели выстоять и набрать одно очко.

По итогам тура махачкалинцы набрали 9 баллов и находятся на данный момент на девятом месте в турнирной таблице. Красно-белые с 15 набранными очками располагаются на пятой строчке.

Валентин Пальцев Динамо Мх Спартак
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