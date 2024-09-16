"Конечно, входить в такую игру было непросто: очень напряженная борьба, да и мы давно у ЦСКА в Москве не выигрывали. Но когда меня выпускали на замену, мотивация была двойной. Мы ведь вели счете, значит, надо было не пропустить и выиграть. Иначе потом очень обидно было бы. В итоге пусть в этот день была и не лучшая игра "Зенита", но победили", - заявил Алип.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над ЦСКА в матче 8-го тура чемпионата России. Единственный гол в матче на 43-й минуте забил аргентинский нападающий сине-бело-голубых Лусиано Гонду. Голевой передачей на него отметился капитан "Зенита" Дуглас Сантос. Казахстанский защитник Нуралы Алип начал матч на скамейке запасных и вышел на поле во втором тайме.
Победа позволила "Зениту" подняться на 1-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 20 очков в 8-ми стартовых турах. ЦСКА с 13-ю очками располагается на 6-м месте в таблице РПЛ. В предстоящем туре сине-бело-голубые примут на своем поле воронежский "Факел". ЦСКА в рамках 9-го тура сыграет в Казани против "Рубина". Игры пройдут, соответственно, 22-го и 21-го сентября.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Зенита" Алип: мы давно у ЦСКА в Москве не выигрывали. На замену выходил с двойной мотивацией
Фото: официальный сайт "Зенита"