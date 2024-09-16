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Ари: Дзюба мог бы быть полезен "Спартаку". Он очень качественный нападающий

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Экс-форвард "Спартака" Ари высказался об игре нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Дзюба - отличный форвард. Он - очень качественный и сильный нападающий. Я, конечно, помню его, мы же играли с ним вместе в "Спартаке". Очень круто, что он до сих пор играет. Значит, Артём в хорошей форме. Наверное, он и "Спартаку" мог бы быть полезен", - заявил Ари.

Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" в качестве свободного агента летом 2024-го года. В последние дни трансферного окна экс-нападающий сборной России присоединился к новичку РПЛ "Акрону". В дебютном матче за клуб из Тольятти Дзюба вышел на замену и оформил первое результативное действие в сезоне.

Дзюба сделал голевую передачу на 3-й гол своей команды в матче с "Химками" в 9-м туре РПЛ. Игра завершилась разгромной победой "Акрона" (3:0).

Источник: Legalbet

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