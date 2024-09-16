"Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня - свой. С кем-то сравнивать смысла нет. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за "Зенит", - заявил Дзюба.
Александр Соболев перебрался из московского "Спартака" в "Зенит" в летнее трансферное окно. Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро. В июле Соболев был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых после срыва переговоров. В августе клубы все-таки согласовали сделку.
Артем Дзюба переходил из "Спартака" в "Зенит" свободным агентом летом 2015-го года. Всего на счету Дзюбы 108 голов и 70 результативных передач в 249-ти матчах за сине-бело-голубых. 12-го сентября 36-летний форвард подписал контракт с "Акроном".
Источник: Sport 24
Дзюба - о сравнении своего перехода из "Спартака" в "Зенит" с трансфером Соболева: вообще разные ситуации
Форвард "Акрона" Артем Дзюба заявил, что не видит ничего общего между своим переходом из "Спартака" в "Зенит" и трансферном нападающего Александра Соболева по тому же маршруту.
Фото: официальный сайт РПЛ