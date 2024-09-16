- Хочу присоединиться к словам Михаила Михайловича, вот и всё. Не называйте меня звездой, пожалуйста, я с ним согласен на 100%. Да, у меня случился определённый успешный отрезок. Хочу показать это на дистанции, только тогда можно что?то определённое говорить. Пока выводы по мне делать очень рано, - цитирует игрока "железнодорожников" "Матч ТВ".
В текущем сезоне футболист "Локомотива" провел 10 матчей во всех соревнованиях, записал на свой счет пять забитых мячей и пять ассистов на партнеров. Контракт 19-летнего полузащитника со столичным клубом действует до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 700 тысяч евро.
"Локомотив" в нынешнем сезоне в восьми турах набрал 18 очков и располагается на третьей строчке в таблице. В следующем туре "железнодорожники" встретятся с "Пари НН", матч пройдет 22 сентября в Нижнем Новгороде.
Полузащитник "Локомотива" Батраков: не называйте меня звездой, пожалуйста
Алексей Батраков, полузащитник "Локомотива", согласен со словами главного тренера московской команды Михаила Галактионова, который попросил не называть 19-летнего игрока звездой.
Фото: ФК "Локомотив"