Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
Урал2 тайм
Торпедо
19:30
БалтикаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
22:00
ОсасунаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
19:30
УдинезеНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат

Полузащитник "Локомотива" Батраков: не называйте меня звездой, пожалуйста

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Алексей Батраков, полузащитник "Локомотива", согласен со словами главного тренера московской команды Михаила Галактионова, который попросил не называть 19-летнего игрока звездой.
Фото: ФК "Локомотив"
- Хочу присоединиться к словам Михаила Михайловича, вот и всё. Не называйте меня звездой, пожалуйста, я с ним согласен на 100%. Да, у меня случился определённый успешный отрезок. Хочу показать это на дистанции, только тогда можно что?то определённое говорить. Пока выводы по мне делать очень рано, - цитирует игрока "железнодорожников" "Матч ТВ".

В текущем сезоне футболист "Локомотива" провел 10 матчей во всех соревнованиях, записал на свой счет пять забитых мячей и пять ассистов на партнеров. Контракт 19-летнего полузащитника со столичным клубом действует до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 700 тысяч евро.

"Локомотив" в нынешнем сезоне в восьми турах набрал 18 очков и располагается на третьей строчке в таблице. В следующем туре "железнодорожники" встретятся с "Пари НН", матч пройдет 22 сентября в Нижнем Новгороде.

Алексей Батраков Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится