- Может ли он стать лучшим бомбардиром? Да, он может. У него есть такая цель, - передает слова Густаво Гони "Спорт День за Днем".
Гонду стал игроком петербургского клуба в летнее межсезонье, подписав контракт сроком на четыре года. До "Зенита" футболист играл за "Аргентинос Хуниорс". На счету форварда два матча за "Зенит" в РПЛ и три забитых мяча.
Клуб с берегов Невы набрал в восьми турах 20 очков и возглавляет турнирную таблицу. Следующим соперником петербургской команды станет "Факел", матч пройдет 21 сентября, начало - в 16:30 мск.
Агент Гонду заявил, что новичок "Зенита" ставит цель стать лучшим бомбардиром сезона
Агент форварда "Зенита" Лусиано Гонду рассказал, что аргентинец хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"