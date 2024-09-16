Ранее в СМИ была информация, что "Краснодар" отправил футболиста в дубль за несогласованное интервью. 14 сентября "быки" на своем поле обыграли "Ростов" (2:0), а Кривцов появился на поле с первых минут и был заменен в концовке матча.
- Ничего не было, просто какой?то журналист написал неправду. Ничего не случилось, надо забывать. У Никиты нет никаких проблем в "Краснодаре", - цитирует агента игрока "РБ Спорт".
Команда Мурада Мусаева набрала в восьми турах 18 очков и идет на второй строчке, у лидирующего "Зенита" на два балла больше. В следующем туре "быки" в гостях встретятся с "Акроном", матч пройдет 21 сентября.
Кривцов выступает за "Краснодар" с 2021 года. Всего на его счету 95 матчей за команду и 15 забитых мячей. Контракт полузащитника с клубом действует до 2029 года.
Агент полузащитника "Краснодара" Кривцова отреагировал на новость, что футболиста отправляли в дубль
Агент полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова Младен Гргич прокомментировал информацию о том, что футболист был отправлен во вторую команду "быков".
Фото: ФК "Краснодар"