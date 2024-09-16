Напомним, встреча прошла 14 сентября на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Автором единственного гола стал новичок петербургской команды Лусиано Гонду.
- ЦСКА неплохо выглядел в игре с "Зенитом". Но исполнительского мастерства в отдельных моментах не хватало. Однако был хороший настрой. "Зенит" же на протяжении шести лет выигрывает чемпионат России, тем самым выработал дух победителя, что помогло добиться победы, - цитирует Газзаева "Чемпионат".
"Зенит" в этом сезоне набрал в восьми турах 20 очков и лидирует в таблице. В активе "армейцев" на семь очков меньше и шестая строчка в таблице РПЛ.
Петербургский клуб в 9-м туре на своем поле примет "Факел", встреча пройдет 21 сентября и начнется в 16:30 мск. ЦСКА в тот же день на выезде встретится с казанским "Рубином", старт игры запланирован на 19:00 по столичному времени.
Валерий Газзаев: "Зенит" шесть лет подряд выигрывает РПЛ и выработал дух победителя
Валерий Газзаев, в прошлом наставник ЦСКА, высказался о матче "армейцев" с "Зенитом" в 8-м туре РПЛ.
Фото: premierliga.ru