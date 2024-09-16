Напомним, экс-футболист "Спартака" все лето был без клуба. Защитник подписал контракт с "Химками" перед закрытием трансферного окна, соглашение рассчитано до лета 2025 года.
- Необходимость в Джикии у "Химок" точно есть. Он усилит оборону, у него есть лидерские качества, которые необходимы "Химкам".
Для Георгия продолжение карьеры в таком клубе — вполне приемлемый вариант. Вопрос с надежностью в обороне является главным на сегодняшний день в "Химках". В этой команде Георгий может подтвердить свой уровень, - цитирует Бышовца "РБ Спорт".
30-летний Джикия выступал за "Спартак" с 2017 года. Всего на счету футболиста 215 матчей за красно-белых и пять забитых мячей. Вместе с клубом защитник выигрывал РПЛ, Кубок России и Суперкубок страны. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джикии в 3,5 млн евро.
"Химки" в текущем сезоне набрали шесть очков и находятся на 14-й строчке в таблице. В следующем туре подмосковный клуб на своем поле примет "Оренбург", матч пройдет 22 сентября.
Бышовец - о переходе Джикии в "Химки": для Георгия это вполне приемлемый вариант, он усилит оборону
Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец считает, что "Химки" отлично подходят защитнику Георгию Джикии.
Фото: ФК "Спартак"