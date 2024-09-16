"Мы успели с ним пообщаться о жизни, нашли много общего. Самое главное, что мне понравилось — он глубоко верующий человек, как и я. Это приятно удивило. Также обсудили, как мы будет двигаться дальше. Артем — человек победитель и настоящий профессионал, и мы вместе будем стремиться к успехам. Дзюба будет делать все от себя зависящее, чтобы вернуться в оптимальную форму", - сказал Тедеев в эфире телеканала "Матч Премьер".
12 сентября тольяттинский "Акрон" объявил о подписании однолетнего контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Бывший капитан сборной России по футболу пополнил состав дебютанта Российской Премьер-Лиги на правах свободного агента. Последним клубом, в котором выступал Дзюба, был московский "Локомотив".
Форвард дебютировал за "Акрон" 15 сентября в матче 8-го тура чемпионата России с подмосковными "Химками". Дзюба вышел на замену на 64-й минуте и успел отметиться одной результативной передачей. Встреча завершилась победой тольяттинцев со счётом 3:0.
Тренер "Акрона" Тедеев: понравилось, что Дзюба - глубоко верующий человек, как и я
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заурбек Тедеев рассказал, как сложились первые отношения с новичком команды нападающим Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"