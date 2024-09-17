"Нам надо было всё взвесить с уважаемыми мною людьми. Они меня поддержали, сказали: "Надо!" Как и всё мое окружение. Поэтому у меня, в принципе, не осталось выбора. Да я и сам, наверное, пожалел бы, если бы сделал иной выбор между ничего не делать и попробовать ещё пошуметь. Так что рад, что сделал такой выбор. Тем более что сейчас в городе, в котором нахожусь, одно удовольствие быть - с таким теплом меня встречают. Наверное, всё не зря. Так и должно быть", - сказал Дзюба.
36-летний Артем Дзюба последние полтора сезона провел в московском "Локомотиве", где в общей сложности провел 39 матчей, в которых отметился 19 забитыми мячами. Руководство "железнодорожников" и игрок не смогли договориться о новом контракте, всё лето Артём искал варианты для продолжения профессиональной карьеры, находясь на рынке свободных агентов. В сентябре с нападающим подписал контракт тольяттинский "Акрон", соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Дебют Дзюбы состоялся 15 сентября в матче 8-го тура против подмосковных "Химок", тольяттинцы одержали крупную победу 3:0. Артем вышел на замену на 64-й минуте и до конца игры успел отличиться одним ассистом. После восьми сыгранных туров "Акрон" занимает 11-е место, набрав 8 очков.
Источник: "Известия"
Дзюба - о переходе в "Акрон": пожалел, если бы сделал иной выбор между ничего не делать и попробовать ещё пошуметь
Нападающий Артем Дзюба рассказал, почему принял решение подписать контракт с тольяттинским "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"