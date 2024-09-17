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L’Equipe: Сафонов в "ПСЖ" стал самым высокооплачиваемым среди российских футболистов

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Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов зарабатывает больше, чем любой другой российский футболист.
Фото: ФК "ПСЖ"
Зарплата российского вратаря составляет 4,8 миллиона евро год до вычета налогов. Это больше, чем у российского полузащитника "Монако" Александра Головина, пишет L’Equipe.

Издание Culture PSG писало, что в месяц Сафонов получает в "ПСЖ" около 400 тысяч евро, что в два раза меньше, чем зарплата итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.

Дебют Сафонова в официальных матчах пока не состоялся, по сообщениям во французской прессе, Матвей может занять место в воротах парижан в матче Лиги чемпионов с "Жироной". Доннарумма в предыдущем матче чемпионата Франции с "Брестом" получил травму бедра и его участие в предстоящей игре под вопросом.

25-летний Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Краснодара" этим летом, российский клуб получил за трансфер 25-летнего голкипера 20 миллионов евро. Парижане подписали с россиянином долгосрочный контракт на пять лет, до 2029 года.

Lequipe

Матвей Сафонов ПСЖ
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