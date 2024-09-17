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Мостовой: топ-клубы РПЛ не подписывали контракт с Дзюбой не по футбольным причинам

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Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Александр Мостовой поделился своим мнением о 36-летнем нападающем тольяттинского "Акрона" Артёме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"
"Разве для кого-то было секретом, что Дзюба умеет хорошо играть в футбол? Для нашего чемпионата Артем — крепкий нападающий и в 36 лет. Топ-клубы не стали подписывать с ним контракт не по футбольным причинам. А так, Дзюба входит в топ-5 форвардов РПЛ. Наверное, уступает только Кордобе, Тюкавину и Кассьерре", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Артём Дзюба 12 сентября подписал контракт с дебютантом Российской Премьер-Лиги - тольяттинским "Акроном". Соглашение между игроком, которому в августе исполнилось 36 лет, и футбольным клубом из Самарской области рассчитано до конца сезона-2024/25.

Нападающий присоединился к "Акрону" в статусе свободного агента, так как 31 мая досрочно по обоюдному согласию сторон расторг контракт с московским "Локомотивом", а в течение лета так и не смог найти себе новую команду.

В первой игре за "Акрон" форвард вышел на замену и отдал одну голевую передачу.

Артем Дзюба Александр Мостовой Акрон
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