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Представитель Дзюбы: если бы Артем закончил карьеру, то он пошёл бы на тренерские курсы РФС

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Леонид Гольдман, представитель Артёма Дзюбы, заявил, что футболист при условии завершения карьеры футболиста мог пойти на тренерские курсы РФС.
Фото: ФК "Акрон"
"Мы обсуждали вариант на случай, если бы не удалось подписать контракт с клубом этим летом. У меня была позиция — подождать до зимы, хотя все мне и говорили, что зимой найти команду будет сложнее, Артем и сам это понимал. Но речи о завершении карьеры не шло, мы бы попробовали трудоустроиться зимой. Артем также был записан на тренерские курсы РФС, которые стартуют в октябре, но они только для тех, кто закончил карьеру, поэтому сейчас это неактуально", - приводит слова Гольдмана "Матч ТВ".

Артём Дзюба стал игроком тольяттинского "Акрона" 12 сентября. Контракт между 36-летним нападающим и футбольным клубом заключено на срок до 30 июня 2025 года. Последним местом работы Дзюбы был московский "Локомотив", который футболист покинул в конце мая.

Артём Дзюба первый матч за "Акрон" провёл 15 сентября в рамках 8-го тура чемпионата России. Бывший капитан сборной России по футболу своей голевой передачей помог своей новой команде одержать победу над подмосковными "Химками" со счётом 3:0.

Артем Дзюба Акрон
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