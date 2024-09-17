"Мы обсуждали вариант на случай, если бы не удалось подписать контракт с клубом этим летом. У меня была позиция — подождать до зимы, хотя все мне и говорили, что зимой найти команду будет сложнее, Артем и сам это понимал. Но речи о завершении карьеры не шло, мы бы попробовали трудоустроиться зимой. Артем также был записан на тренерские курсы РФС, которые стартуют в октябре, но они только для тех, кто закончил карьеру, поэтому сейчас это неактуально", - приводит слова Гольдмана "Матч ТВ".
Артём Дзюба стал игроком тольяттинского "Акрона" 12 сентября. Контракт между 36-летним нападающим и футбольным клубом заключено на срок до 30 июня 2025 года. Последним местом работы Дзюбы был московский "Локомотив", который футболист покинул в конце мая.
Артём Дзюба первый матч за "Акрон" провёл 15 сентября в рамках 8-го тура чемпионата России. Бывший капитан сборной России по футболу своей голевой передачей помог своей новой команде одержать победу над подмосковными "Химками" со счётом 3:0.
Представитель Дзюбы: если бы Артем закончил карьеру, то он пошёл бы на тренерские курсы РФС
Леонид Гольдман, представитель Артёма Дзюбы, заявил, что футболист при условии завершения карьеры футболиста мог пойти на тренерские курсы РФС.
Фото: ФК "Акрон"