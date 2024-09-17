"Артём уже по-доброму подколол парня, когда тот вернулся из молодёжной сборной Беларуси. Конечно, Дзюба хотел 22-й, но 24-й для Артёма тоже не чужой — он выступал под ним в Туле", - цитирует Гольдмана Sport24.
Нападающий Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" этой осенью на правах свободного агента, футболист выступает под 24-м игровым номером, ранее форвард носил на футболке 22-й номер.
В матче 8-го тура с подмосковными "Химками" Дзюба вышел на поле во втором тайме и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Агент Дзюбы рассказал, почему нападающий выступает за "Акрон" под 24-м номером
Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего "Акрона" Артема Дзюбы, рассказал, почему игрок выступает под 24-м номером.
Фото: ФК "Акрон"