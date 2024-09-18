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Аршавин: у Батракова есть все данные, чтобы стать хорошим игроком

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Андрей Аршавин, бывший футболист "Зенита" и национальной сборной России, высказался об игре футболиста "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Алексей очень хорошо оснащён технически. Он везде успевает, здорово читает игру, всё исполняет. У Батракова есть все данные, чтобы стать хорошим игроком, - передает слова экс-капитана "Зенита" "Матч ТВ".

Батраков в текущем сезоне во всех турнирах сыграл в 10 матчах за "Локомотив", записал на свой счет пять голов и пять результативных передач. Футболист является лучшим в РПЛ по системе "гол+пас".

Трудовой договор 19-летнего футболиста со столичным клубом действует до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста "Локомотива" в 700 тысяч евро.

"Локомотив" в этом сезоне набрал в восьми турах 18 баллов и идет на третьей строчке в таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на два очка.

Андрей Аршавин Алексей Батраков Локомотив
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