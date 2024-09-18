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Семак: Глушенков работает по индивидуальной программе. Сложно сказать, когда сможем увидеть его в заявке

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Сергей Семак, наставник петербургского "Зенита", рассказал о восстановлении форварда Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, Глушенков получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ с "Химками" (1:1).

- Максим работает по индивидуальной программе. Когда может, иногда работает с группой, с командой. Ждем разрешения нашего медицинского штаба для того, чтобы он принимал полноценное участие в тренировочном процессе и, естественно, в матчах. Пока сказать сложно, - передает слова Семака пресс-служба "Зенита".

Глушенков стал футболистом "Зенита" в летнее межсезонье, перейдя из столичного "Локомотива". За клуб с берегов Невы Глушенков провел семь матчей, забил девять голов и сделал одну голевую передачу. Контракт 25-летнего футболиста с "Зенитом" рассчитан до 2028 года, портал Transfermarkt оценивается рыночную стоимость форварда в 11 млн евро.

"Зенит" в нынешнем сезоне РПЛ набрал 20 очков и возглавляет таблицу. В следующем туре коллектив Семака примет дома "Факел", матч состоится 21 сентября.

Сергей Семак Максим Глушенков Зенит
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