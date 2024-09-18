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Защитник "Динамо" Фернандес: будем и дальше сражаться за лидирующие позиции

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Футболист столичного "Динамо" Роберто Фернандес рассказал о своем состоянии после травмы.
Фото: ФК "Динамо"
- Я набираю форму и стараюсь становиться лучше. Хочу совершенствоваться в каждом матче, на каждой тренировке. Говоря о целях команды - будем и дальше сражаться за лидирующие позиции, - цитирует парагвайского игрока "Динамо" "Чемпионат".

Роберто Фернандес пополнил состав бело-голубых летом 2022 года, перейдя из "Гуарани Асуньон". Контракт 24-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2027 года.

"Динамо" имеет в своей копилке 16 очков и располагается на четвертой строчке в таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет в четыре балла. Следующим соперником команды Марцела Лички в РПЛ станет "Спартак", матч пройдет 22 сентября, старт игры запланирован на 16:30 мск.

Роберто Фернандес Динамо
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