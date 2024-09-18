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Селюк: если болельщики будут жестко встречать Соболева, не удивлюсь, что "Зенит" захочет с ним расстаться

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об оскорбительных кричалках некоторых болельщиков сине-бело-голубых в адрес нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, если болельщики будут жестко его встречать, сильно давить, то я не удивлюсь, что "Зенит" захочет с ним расстаться. Скажем, болельщики будут очень негативно высказываться, кричать, освистывать и так далее, то клуб может пойти навстречу болельщикам и куда-нибудь отдаст его. Например, в "Крылья Советов" или еще куда-то в аренду", - сказал Селюк.

Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в конце августа, по информации СМИ, петербуржцы отдали за 27-летнего форварда 10 миллионов евро, с ним подписали контракт до лета 2027 года.

В минувший вторник, 17 сентября, "Зенит" играл гостевой матч в Кубке России с казанским "Рубином", встреча завершилась со счетом 2:0. В одном из забитых голов поучаствовал Александр Соболев, сделал голевую передачу на Мантуана. Во время матча болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные фразы в адрес бывшего игрока "Спартака".

Источник: "Всё про спорт"

Александр Соболев Дмитрий Селюк Зенит
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