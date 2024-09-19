"Чемпионат или Кубок? Для нас важны оба турнира. Что касается Кубка, там ситуация посложнее. Постараемся одержать победу в двух оставшихся матчах. Что касается чемпионата, будем стараться сделать все возможное, чтобы набирать важные для нас очки", - цитирует Марина "РБ Спорт".
Вчера, 18-го сентября, "Оренбург" на выезде уступил "Ростову" в матче 4-го тура группового этапа Кубка России со счетом 1:3. После 4-х сыгранных туров оренбуржцы занимают последнее место в группе Кубка России с "Химками", "Ростовом" и московским "Локомотивом".
В оставшихся двух турах команда Давида Деограсии сыграет с "железнодорожниками" и подмосковными "Химками". После 8-ми сыгранных туров "Оренбург" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 6 набранных очков.
Полузащитник "Оренбурга" Марин: постараемся одержать победу в двух оставшихся матчах
Полузащитник "Оренбурга" Джимми Марин высказался о результатах команды в Кубке России.
Фото: ФК "Оренбург"