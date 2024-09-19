"Сейчас Роналдо в прекрасной форме. Он уверен в себе, и это помогает ему забивать голы практически в каждой игре", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Роналдо провел за "Ростов" во всех турнирах 10 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 8-ми сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 набранных очков.
Агент нападающего "Ростова" Роналдо: он сейчас в прекрасной форме
Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"