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Агент нападающего "Ростова" Роналдо: он сейчас в прекрасной форме

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Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего "Ростова" Роналдо, высказался об игре своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"Сейчас Роналдо в прекрасной форме. Он уверен в себе, и это помогает ему забивать голы практически в каждой игре", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Роналдо провел за "Ростов" во всех турнирах 10 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 8-ми сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 набранных очков.

Ростов Роналдо дос Сантос
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