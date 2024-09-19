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Полузащитник "Локомотива" Севикян: я всегда работаю на максимум. У меня большое желание дебютировать

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Полузащитник Эдгар Севикян заявил, что готов дебютировать за московский "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
"Я всегда готов, всегда работаю на максимум. У меня большое желание дебютировать, а дальше — как решит тренерский штаб", - цитирует Севикяна "Матч ТВ".

Эдгар Севикян перешел в московский "Локомотив" из венгерского "Ференцвароша" этим летом на правах аренды с последующим правом выкупа. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2 миллиона евро.

После 8-ми сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 18 набранных очков. В следующем туре московский клуб сыграет на выезде с "Пари НН", который занимает 12-е место с 7-ю очками.

Локомотив Эдгар Севикян
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