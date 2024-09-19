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КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 10 тысяч рублей за кричалку болельщиков: "Зенит" - позор российского футбола"

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Московский ЦСКА был оштрафован из-за поведения болельщиков на матче 8-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1).
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81-й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей", - заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Московский ЦСКА принимал на своем поле санкт-петербургский "Зенит" в матче 8-го тура чемпионата России. Игра завершилась минимальной победой сине-бело-голубых. Единственный гол в концовке первого тайма забил аргентинец Лусиано Гонду.

Болельщики хозяев во втором тайме скандировали кричалку: "Зенит" - позор российского футбола. Впервые этот заряд был использован болельщиками "Факела" в матче 27-го тура прошлого сезона в Воронеже. "Факел" и "Зенит" тогда сыграли вничью (1:1).

Источник: "Матч ТВ"

КДК РФС ЦСКА Зенит
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