"Вы наверняка слышали массовое скандирование болельщиков на 81-й минуте матча. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей", - заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Московский ЦСКА принимал на своем поле санкт-петербургский "Зенит" в матче 8-го тура чемпионата России. Игра завершилась минимальной победой сине-бело-голубых. Единственный гол в концовке первого тайма забил аргентинец Лусиано Гонду.
Болельщики хозяев во втором тайме скандировали кричалку: "Зенит" - позор российского футбола. Впервые этот заряд был использован болельщиками "Факела" в матче 27-го тура прошлого сезона в Воронеже. "Факел" и "Зенит" тогда сыграли вничью (1:1).
Источник: "Матч ТВ"
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 10 тысяч рублей за кричалку болельщиков: "Зенит" - позор российского футбола"
Московский ЦСКА был оштрафован из-за поведения болельщиков на матче 8-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1).
Фото: официальный сайт ЦСКА