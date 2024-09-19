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Агент Сафонов: болельщики "Спартака" ждут, когда Виллиан Жозе похудеет. Барко - не замена Промесу

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил трансферную кампанию московского "Спартака".
"Приобретение Жозе – провал селекции? 100%. Сейчас все болельщики "Спартака" ждут, когда он похудеет. Барко - замена Промеса? Думаю, что нет. По крайней мере по той причине, что они играют на разных позициях. К тому же Барко пока что притирается. Пока что он здорово себя показывает, – заявил Сафонов.

Московский "Спартак" приобрел у испанского "Бетиса" бразильского нападающего Виллиана Жозе. В первых 6-ти матчах за красно-белых 32-летний форвард результативными действиями не отметился. Аргентинец Эсекьель Барко перебрался в "Спартак" из "Ривер Плейта" за 14 миллионов евро. На счету аргентинца 3+3 в 7-ми матчах РПЛ.

Форвард Квинси Промес покинул "Спартак" летом в статусе свободного агента. Контракт экс-игрока сборной Нидерландов подошел к концу в июле текущего года. Во второй половине прошлого сезона Промес не принимал участия в матчах "Спартака" из-за запрета на выезд из ОАЭ. В Эмиратах футболист дожидается экстрадиции на родину, где его обвиняют в контрабанде наркотиков.

Источник: Metaratings

Спартак Виллиан Жозе
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